Per il Papa sono gli anziani ad aver pagato il prezzo più alto in pandemia (Di mercoledì 23 febbraio 2022) AGI - "Nella drammatica prima fase della pandemia" gli anziani hanno pagato "il prezzo più alto". Lo ha detto Papa Francesco durante l'Udienza Generale. "Erano già la parte più debole e trascurata: non li guardavamo troppo da vivi, non li abbiamo neppure visti morire", ha sottolineato il Pontefice. Per Bergoglio per loro "il rischio di essere scartati è ancora più frequente: gli anziani sono visti spesso come 'un peso'". "Incominciamo oggi un percorso di catechesi che cerca ispirazione nella Parola di Dio sul senso e il valore della vecchiaia. Da alcuni decenni, questa età della vita riguarda un vero e proprio 'nuovo popolo' che sono gli anziani. Mai siamo stati così numerosi nella storia umana". anziani e migranti tra questioni più urgenti ... Leggi su agi (Di mercoledì 23 febbraio 2022) AGI - "Nella drammatica prima fase della" glihanno"ilpiù". Lo ha detto Papa Francesco durante l'Udienza Generale. "Erano già la parte più debole e trascurata: non li guardavamo troppo da vivi, non li abbiamo neppure visti morire", ha sottolineato il Pontefice. Per Bergoglio per loro "il rischio di essere scartati è ancora più frequente: glisono visti spesso come 'un peso'". "Incominciamo oggi un percorso di catechesi che cerca ispirazione nella Parola di Dio sul senso e il valore della vecchiaia. Da alcuni decenni, questa età della vita riguarda un vero e proprio 'nuovo popolo' che sono gli. Mai siamo stati così numerosi nella storia umana".e migranti tra questioni più urgenti ...

Advertising

sulsitodisimone : Per il Papa sono gli anziani ad aver pagato il prezzo più alto in pandemia - Papa__O_ : I #jerù sono diventati il fandom più tossico di tutti, usano ogni cosa per attaccare qualcuno (mai Barù che causa m… - anna_annie12 : RT @LiberoPetrucci: Ieri pikkolo ha detto: quindi io sono nato dalla pancia di mamma? E noi: tu sei nato dalla pancia di un’altra mamma che… - LiberoPetrucci : Ieri pikkolo ha detto: quindi io sono nato dalla pancia di mamma? E noi: tu sei nato dalla pancia di un’altra mamma… - SorryNs : RT @CuoreAnzianoMN: ?? AGGIORNAMENTO RUCOLA ?? Sono una cucciola di circa 5 mesi, futura taglia media...un po' timida e paurosa...ho solo bis… -

Ultime Notizie dalla rete : Per Papa sono Per il Papa sono gli anziani ad aver pagato il prezzo più alto in pandemia Lo ha detto Papa Francesco durante l'Udienza Generale. 'Erano già ... Per Bergoglio per loro 'il rischio di essere scartati è ancora ... gli anziani sono visti spesso come 'un peso''. 'Incominciamo oggi ...

La cicogna è di casa ad Altivole. Le nascite sono in aumento e il Comune è pronto a festeggiarle ... che ha poi aggiunto: 'La festa ci aiuta a raccontare l'attenzione della nostra amministrazione per ... come testimoniato dalla stessa sindaco Busnardo: ' Ad Altivole le nascite sono aumentate, con 73 ...

Per il Papa sono gli anziani ad aver pagato il prezzo più alto in pandemia AGI - Agenzia Giornalistica Italia Lo ha dettoFrancesco durante l'Udienza Generale. 'Erano già ...Bergoglioloro 'il rischio di essere scartati è ancora ... gli anzianivisti spesso come 'un peso''. 'Incominciamo oggi ...... che ha poi aggiunto: 'La festa ci aiuta a raccontare l'attenzione della nostra amministrazione... come testimoniato dalla stessa sindaco Busnardo: ' Ad Altivole le nasciteaumentate, con 73 ...