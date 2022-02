Pelle sensibile e stressata? Ecco una linea di un'altra famosissima in arrivo (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dopo anni di assenza, Scarlett Johansson approda finalmente sui social. Il motivo? Tra pochi giorni debutta la sua linea skincare “The Outset”. Tutte le star imprenditrici nella bellezza guarda le foto Scarlett Johansson lancia il suo brand beauty skincare È l’attrice più pagata di Hollywood e fino ad ora si era tenuta distante dal web. Ma grazie a “The Outset”, la sua linea skincare in arrivo il primo marzo 2022, la star 37enne approda su Instagram e TikTok. @theoutset Co-founders @Kate Foster & #scarlettjohansson gearing up for ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dopo anni di assenza, Scarlett Johansson approda finalmente sui social. Il motivo? Tra pochi giorni debutta la suaskincare “The Outset”. Tutte le star imprenditrici nella bellezza guarda le foto Scarlett Johansson lancia il suo brand beauty skincare È l’attrice più pagata di Hollywood e fino ad ora si era tenuta distante dal web. Ma grazie a “The Outset”, la suaskincare inil primo marzo 2022, la star 37enne approda su Instagram e TikTok. @theoutset Co-founders @Kate Foster & #scarlettjohansson gearing up for ...

