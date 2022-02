Ospedale di Alzano, l’ex direttore tra rabbia e commozione: “Nonostante i contagi ci ordinarono di riaprire” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Alzano Lombardo. Gli occhi si gonfiano e la voce diventa tremolante. Quando Giuseppe Marzulli ricorda quella domenica 23 febbraio 2020 e “quel periodo tragico, il peggiore della mia vita” all’Ospedale di Alzano Lombardo ancora si commuove. Un’emozione che si tramuta in rabbia quando l’allora direttore sanitario svela la sua verità sulla mancata chiusura del pronto soccorso dopo la scoperta dei primi due contagiati, che tanto fece discutere: “Non ero d’accordo, mi venne ordinato. Spero che l’inchiesta in corso possa fare chiarezza sulle eventuali responsabilità di quella decisione”. “In ogni caso – spiega Marzulli – capii subito che la situazione era molto critica, perchè quei primi pazienti che avevamo scoperto positivi non avevano avuto alcun contatto con la Cina. Questo significava ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 23 febbraio 2022)Lombardo. Gli occhi si gonfiano e la voce diventa tremolante. Quando Giuseppe Marzulli ricorda quella domenica 23 febbraio 2020 e “quel periodo tragico, il peggiore della mia vita” all’diLombardo ancora si commuove. Un’emozione che si tramuta inquando l’allorasanitario svela la sua verità sulla mancata chiusura del pronto soccorso dopo la scoperta dei primi dueati, che tanto fece discutere: “Non ero d’accordo, mi venne ordinato. Spero che l’inchiesta in corso possa fare chiarezza sulle eventuali responsabilità di quella decisione”. “In ogni caso – spiega Marzulli – capii subito che la situazione era molto critica, perchè quei primi pazienti che avevamo scoperto positivi non avevano avuto alcun contatto con la Cina. Questo significava ...

Birba731 : @NemesiBg @Cartabellotta Come non dimenticherò mai, con il senno di poi, mia sorella che mi scrive da Alzano… - chiccopesenti : @giomalago inoltre ha fatto di più Djokovic per il Covid (versamento di 100.000€ all’Ospedale di Alzano) che voi co… - a_petrucci : @borghi_claudio Domani 23 febbraio sono 2 anni esatti ke regione lombardia ordinò la riapertura senza sanificazione… - a_petrucci : 23 febbraio 2020: all’ospedale di alzano lombardo venivano rilevati casi covid. Nessuna sanificazione ambientale, n… - a_petrucci : @AurelianoStingi Il 23 è l’anniversario della non chiusura, della non sanificazione, del mancato tracciamento dell’… -