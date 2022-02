Milan, Giroud: «Faremo di tutto per vincere. Amo l’Italia» (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Giroud: «Milan, non abbiamo ancora vinto niente ma Faremo di tutto per riuscirci». Le dichiarazioni dell’attaccante francese Olivier Giroud ha rilasciato una bella intervista a GQ in cui ha parlato della sua esperienza al Milan. DERBY – «Nel primo tempo sapevamo di non aver giocato molto bene. Nella ripresa siamo scesi in campo sicuri di poter ribaltare il risultato. Il derby è una partita speciale, ti dà un’adrenalina incredibile. Vincerlo con una mia doppietta, segnando entrambe le reti sotto la nostra curva, è stata un’emozione veramente forte». ARRIVO AL Milan – «Quando sono arrivato qui ho avvertito subito un forte sentimento di orgoglio. Qui sono passati grandi calciatori francesi come Papin e tantissime leggende del calcio come van Basten, Ronaldinho, Kaká, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022): «, non abbiamo ancora vinto niente madiper riuscirci». Le dichiarazioni dell’attaccante francese Olivierha rilasciato una bella intervista a GQ in cui ha parlato della sua esperienza al. DERBY – «Nel primo tempo sapevamo di non aver giocato molto bene. Nella ripresa siamo scesi in campo sicuri di poter ribaltare il risultato. Il derby è una partita speciale, ti dà un’adrenalina incredibile. Vincerlo con una mia doppietta, segnando entrambe le reti sotto la nostra curva, è stata un’emozione veramente forte». ARRIVO AL– «Quando sono arrivato qui ho avvertito subito un forte sentimento di orgoglio. Qui sono passati grandi calciatori francesi come Papin e tantissime leggende del calcio come van Basten, Ronaldinho, Kaká, ...

