Meloni | “Governo fino al 2023? Comincio a dubitare”

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) ROMA – Ilarrivaal? “”. Così la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia, a “Cartabianca” su Rai3. “In Italia è sempre irresponsabile andare al voto – ha proseguito – per me è più irresponsabile mettere insieme tutto il contrario di tutto con dei governi che non possono produrre niente perchè questa nazione ha bisogno di scelte coraggiose”. Il centrodestra? “Penso che nessuno ci ha creduto come ci ha creduto Fratelli d’Italia, siamo un partito che è sempre rimasto a presidiare il campo del centrodestra, che ha una sola possibilità di alleanza, che non ha mai fatto accordi con gente di centrosinistra, che non ha votato le proposte di legge elettorale della sinistra”. L'articolo L'Opinionista.

...un apertura di puntata per lasciare spazio alla crisi in Ucraina e all'intervento di Giorgia. che ne ha approfittato per sferrate un attacco al, mettendo dentro il suo discorso la ...Lasi schiera con la Nato ma con dei distinguo. Il M5s, storicamente filo - Mosca e Pechino, è in evidente imbarazzo, ma con la tramutazione del partito in forza diche esprime poi il ...La Meloni si schiera con la Nato ma con dei distinguo. Il M5s, storicamente filo-Mosca e Pechino, è in evidente imbarazzo, ma con la tramutazione del partito in forza di governo che esprime poi il ...Le cose si fanno quando hai un governo eletto dal voto con una maggioranza compatta". Così Giorgia Meloni, presidente Fdi, a Cartabianca.