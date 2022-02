Love is in the air, anticipazioni 24 febbraio: Ayfer scopre tutto (Di mercoledì 23 febbraio 2022) anticipazioni Love is in the air: cosa succede nella prossima puntata di giovedì 24 febbraio. Ayfer scopre il segreto di Eda. Un viaggio di nozze sognato da sempre e finalmente giunto. Purtroppo, però, le cose non vanno come sperato. Durante la loro permanenza in Italia accadono diverse cose che non solo creano problemi a loro come coppia, ma anche all’azienda di Serkan. Eda, infatti, nasconde un segreto molto compromettente. Ayfer scopre il segreto (via screenshot)Le voci false messe in giro dalla signora Deniz hanno turbato e non poco Eda. La ragazza, infatti, è convinta che la donna voglia mettersi in mezzo tra lei e Serkan e provare a portargli via il marito. La gelosia non fa altro che aumentare il livello di tensione durante la luna di miele. ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 23 febbraio 2022)is in the air: cosa succede nella prossima puntata di giovedì 24il segreto di Eda. Un viaggio di nozze sognato da sempre e finalmente giunto. Purtroppo, però, le cose non vanno come sperato. Durante la loro permanenza in Italia accadono diverse cose che non solo creano problemi a loro come coppia, ma anche all’azienda di Serkan. Eda, infatti, nasconde un segreto molto compromettente.il segreto (via screenshot)Le voci false messe in giro dalla signora Deniz hanno turbato e non poco Eda. La ragazza, infatti, è convinta che la donna voglia mettersi in mezzo tra lei e Serkan e provare a portargli via il marito. La gelosia non fa altro che aumentare il livello di tensione durante la luna di miele. ...

Advertising

AmiciUfficiale : Love is in the air anche per Alex che riceve un regalo davvero speciale da Cosmary ?? #Amici21 - LinkaTv : E' iniziato Love Is In The Air - PRIMA TV su #canale5 Clicca qui per classifica tweet: - Eda_e_Serkan_ : RT @redazionetvsoap: #Loveisintheair #anticipazioni Un medico sistemerà le cose in amore? - Eda_e_Serkan_ : ?ANTEPRIMA - #LoveIsInTheAir? ? Già Disponibili Le Trame Della PROSSIMA SETTIMANA (28 Febbraio - 4 Marzo) >>… - AuroraMazzara6 : RT @MediasetPlay: Dopo tante sofferenze, il sogno di Eda si è avverato ?? Guarda 'Love is in the air' in streaming su #MediasetInfinity ??… -