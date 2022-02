“Lo faccio per lei e i miei figli”. Silvio Berlusconi parla a sorpresa dopo lo scoop (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Silvio Berlusconi è stato al centro di voci bomba per quanto riguarda la sua vita privata nelle scorse ore. Sembrava tutto fatto per un momento straordinario con la sua compagna Marta Fascina, ma adesso la situazione è cambiata radicalmente. Infatti, a parlare e a riferire ogni dettaglio è stato proprio il leader di Forza Italia, che in una nota stampa ufficiale ha spiegato come stiano realmente le cose. E molti suoi seguaci saranno sicuramente rimasti un po’ delusi dalle sue affermazioni. Nell’ultimo periodo Silvio Berlusconi fortunatamente si è ripreso fisicamente, infatti dopo il contagio da coronavirus e un’infezione alle vie urinarie aveva vissuto dei mesi davvero molto complicati. Poi lo scorso mese di gennaio il fratello Paolo ha tranquillizzato tutti, riferendo che il ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 23 febbraio 2022)è stato al centro di voci bomba per quanto riguarda la sua vita privata nelle scorse ore. Sembrava tutto fatto per un momento straordinario con la sua compagna Marta Fascina, ma adesso la situazione è cambiata radicalmente. Infatti, are e a riferire ogni dettaglio è stato proprio il leader di Forza Italia, che in una nota stampa ufficiale ha spiegato come stiano realmente le cose. E molti suoi seguaci saranno sicuramente rimasti un po’ delusi dalle sue affermazioni. Nell’ultimo periodofortunatamente si è ripreso fisicamente, infattiil contagio da coronavirus e un’infezione alle vie urinarie aveva vissuto dei mesi davvero molto complicati. Poi lo scorso mese di gennaio il fratello Paolo ha tranquillizzato tutti, riferendo che il ...

