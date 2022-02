Liverpool | assalto a Lautaro Martinez | l’Inter fa il prezzo

(Di mercoledì 23 febbraio 2022)piace alle big di Premier League: interesse delfissa il. Le ultime sull’argentino Sirene dalla Premier League per. Dopo il Manchester City, anche ilstarebbe pensando al ‘Toro’ argentino come riporta il Sun. Klopp è un estimatore die vorrebbe comporre il tridente insieme a Salah e Mane nello scacchiere tattico dei ‘Reds’. A fronte di una super offerta l’attaccante albiceleste non è incedibile, con Marotta e la dirigenza nerazzurra che lo valutano circa 90 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

I campioni d'Italia in carica saranno reduci dal match di andata della Coppa Italia - il derby - e saranno anche proiettati verso la sfida di ritorno a, Champions League. Per la Salernitana ...Per affondare il colpo però bisognerà prima fare cassa, e tra i possibili sacrificati c'è Lautaro Martinez : per il giocatore c'è l'interesse del, la valutazione si aggira intonro ai 90 ...Manchester United e Liverpool, che in caso di addio di Firmino a fine stagione, potrebbe provare l'assalto all'argentino. L'Inter non ha però alcuna intenzione di cedere Lautaro e solo di fronte ...I campioni d'Italia in carica saranno reduci dal match di andata della Coppa Italia - il derby - e saranno anche proiettati verso la sfida di ritorno a Liverpool, Champions League. Per la Salernitana ...