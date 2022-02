LIVE – F1 Test Barcellona 2022, prima giornata in DIRETTA (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Semaforo verde in pit-lane, finalmente riparte la Formula 1. Alle ore 9:00 di mercoledì 23 febbraio prenderà il via la prima giornata di Test pre-stagionali in vista del Mondiale 2020. Al Circuit de Catalunya di Barcellona team e piloti proveranno per la prima volta le monoposto in una giornata di profondo studio e analisi sui riscontri cronometrici e sulla telemetria. Sportface seguirà il day-1 dei Test di Barcellona in DIRETTA attraverso il LIVE Testuale con aggiornamenti in tempo reale. Appuntamento dalle ore 9:00 alle 13:00 con la sessione mattutina, poi dalle 14:00 alle 18:00 con la sessione pomeridiana. Segui il LIVE del day-1 dei Test 2022 ... Leggi su sportface (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Semaforo verde in pit-lane, finalmente riparte la Formula 1. Alle ore 9:00 di mercoledì 23 febbraio prenderà il via ladipre-stagionali in vista del Mondiale 2020. Al Circuit de Catalunya diteam e piloti proveranno per lavolta le monoposto in unadi profondo studio e analisi sui riscontri cronometrici e sulla telemetria. Sportface seguirà il day-1 deidiinattraverso iluale con aggiornamenti in tempo reale. Appuntamento dalle ore 9:00 alle 13:00 con la sessione mattutina, poi dalle 14:00 alle 18:00 con la sessione pomeridiana. Segui ildel day-1 dei...

Advertising

zazoomblog : LIVE F1 Test Barcellona 2022 in DIRETTA: Leclerc detta il passo su Mercedes e McLaren - #Barcellona #DIRETTA:… - News24_it : F1 F1 Test Barcellona - Giorno 1 live: Leclerc ritorna guida la classifica, Alfa Romeo senza tempi - FUNOANALISITEC… - lillydessi : Test F1 2022 LIVE, la diretta del lavoro in pista a Montmelo - La Gazzetta dello Sport - Ruda97_Official : Quando manca poco meno di un ora tutto fa pensare che l'Alfa Romeo non scenderà in pista almeno fino alle ore 14:00… - veg_ari : RT @StockCarLiveITA: Quindi il famoso shakedown (cit) a porte chiuse e senza tempi è diventato: Un test Con sala stampa aperta Con fotogra… -