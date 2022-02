L' Estetista Cinica e il pittore Tiziano concordano sull' immagine della donna

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Visite esclusive, biglietti d’ingresso in omaggio e approfondimenti su Instagram, in più un burrocacao dedicato alla mostra, Cristina Fogazzi sostiene come social media partner l'esibizione milanese,e l', e lancia un messaggio di empowerment sul ruolo femminile nella società e sul concetto di bellezza