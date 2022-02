L’eroina Tutta Patata è stata mostrata in una scuola di Roma: è polemica (Di mercoledì 23 febbraio 2022) È bufera all’istituto Bruno De Finetti di Fonte Laurentina, frazione di Roma, dove una supplente di italiano avrebbe mostrato ai suoi studenti di prima media un video di Tutta Patata, ironica super eroina interpretata da Carla Signoris ai tempi del gruppo comico Broncoviz. Vi raccomandiamo... "Mandano le figlie a scuola vestite come tr**": Il post di un professore di Roma Come tutti i super eroi, anche Tutta Patata ha i suoi, niente invisibilità o super forza, lei sconfiggeva il male alzandosi la gonna e lanciando onde energetiche dalle parti intime. La visione del video sarebbe avvenuta a dicembre e a riportare la notizia ora è Il Messaggero, che racconta anche le reazioni contrariate dei genitori: “A 11 ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 23 febbraio 2022) È bufera all’istituto Bruno De Finetti di Fonte Laurentina, frazione di, dove una supplente di italiano avrebbe mostrato ai suoi studenti di prima media un video di, ironica super eroina interpretata da Carla Signoris ai tempi del gruppo comico Broncoviz. Vi raccomandiamo... "Mandano le figlie avestite come tr**": Il post di un professore diCome tutti i super eroi, ancheha i suoi, niente invisibilità o super forza, lei sconfiggeva il male alzandosi la gonna e lanciando onde energetiche dalle parti intime. La visione del video sarebbe avvenuta a dicembre e a riportare la notizia ora è Il Messaggero, che racconta anche le reazioni contrariate dei genitori: “A 11 ...

infoitinterno : L’eroina Tutta Patata è stata mostrata in una scuola di Roma: è polemica - Carlo_sfd : RT @CGzibordi: Brook Jackson è un eroina. Lavorava x Pfizer ai test clinici e quando hanno cancellato 1,100 partecipanti senza motivo ha sc… - il_Gino : @pazio93 Di sta roba qua ne prendo sempre poca perché è come l'eroina: ne cominci a tagliare una fettina e poi finisci che la mangi tutta. - la_gata_lova : L'eroina Tutta Patata che sconfigge il male alzando la gonna: polemica a scuola per le spiegazioni di una supplente… - Ribelle86516756 : RT @CGzibordi: Brook Jackson è un eroina. Lavorava x Pfizer ai test clinici e quando hanno cancellato 1,100 partecipanti senza motivo ha sc… -