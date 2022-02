La Francia invita i suoi cittadini a lasciare immediatamente l'Ucraina (Di giovedì 24 febbraio 2022) La Russia ha chiuso lo spazio aereo lungo tutto il confine nordest dell'Ucraina per tutti gli aerei dell'aviazione civile come si legge in un avviso NOTAM (Notice to Airmen). Leggi su europa.today (Di giovedì 24 febbraio 2022) La Russia ha chiuso lo spazio aereo lungo tutto il confine nordest dell'per tutti gli aerei dell'aviazione civile come si legge in un avviso NOTAM (Notice to Airmen).

zav_news : ???? La #Francia invita i suoi connazionali a lasciare immediatamente l'#Ucraina - mauro_in_89 : #Ucraina ???? la #Francia ???? invita 'senza indugio' i concittadini a lasciare #Kiev e le altre città ucraine - Giancky26 : La Francia invita i suoi cittadini a lasciare l'Ucraina senza indugio. - Rosyfree74 : RT @RiccardoStracu1: Harris invita abbastanza chiaramente la Ue a fare la guerra contro la Russia (dimenticando non per caso i conflitti an… - poscide : RT @RiccardoStracu1: Harris invita abbastanza chiaramente la Ue a fare la guerra contro la Russia (dimenticando non per caso i conflitti an… -