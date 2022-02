Advertising

sportface2016 : +++#AtpAcapulco, Alexander #Zverev squalificato dal torneo: follia contro l'arbitro in doppio+++ - iannetts70 : RT @neXtquotidiano: La follia di #Zverev ad Acapulco: prende a “racchettate” la sedia dell’arbitro (e viene squalificato) | VIDEO https:/… - neXtquotidiano : La follia di #Zverev ad Acapulco: prende a “racchettate” la sedia dell’arbitro (e viene squalificato) | VIDEO - Paoloannigoni : Follia #Zverev Il tennista tedesco perde la testa nel match di doppio valido per gli ottavi di finale del torneo at… - Elisabetta_E_ : RT @GiuseLatorraca2: Mamma mia #Zverev ieri ad #Acapulco. Fuori di testa! -

Ultime Notizie dalla rete : follia Zverev

Incredibile episodio all'Atp di Acapulco: dopo aver perso in doppio con Marcelo Melo contro il duo Glasspool - Heliovara, Alexanderscaglia la sua rabbia contro il giudice italiano Alessandro Germani, già insultato per alcune decisioni. Il tedesco è stato squalificato dal torneo per condotta anti - sportiva: perde così a ...Bruttissimo gesto del tennista tedesco all'Atp 500 di Acapulco. Dopo aver perso il doppio per una chiamata sbagliata si scatena contro il giudice di sedia. Immediata l'estromissione dal torneo ...Mentre il tennista tedesco fa esplodere la sua rabbia contro il direttore di gara, gli grida: “Guarda la pallina dove è rimbalzata! 8-6 nel tie-break! È la fottu*a linea vicino a te! Testa di caz*o!”.Nel corso dell'Atp 500 di Acapulco (Messico), il tennista Alex Zverev ha letteralmente perso la testa colpendo la postazione del giudice di sedia e gli ha anche inveito contro.