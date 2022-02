Kate Middleton rivela | “Dico sempre a William che vorrei il quarto figlio”

Leggi su diredonna

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Fin da quando, nel 201, il principino Louis di Cambridge ha compiuto un anno, i rumors sulla presunta quarta gravidanza dinon si sono mai fermati. Innumerevoli volte i tabloid inglesi hanno dato la notizia di un probabilein arrivo per lei e il principe, ma la notizia non si è maita vera. La Duchessa di Cambridge, però, non ha mai nascosto il suo desiderio di maternità, e durante il viaggio ufficiale in Danimarca è tornata sull’argomento. Il 22 febbraioè partita per Copenaghen, questa volta senza il marito al suo fianco, per visitare l’Università della capitale danese. Qui ha voluto conoscere più da vicino il Copenhagen Infant Mental Health Project, progetto che si occupa della salute mentale e del benessere ...