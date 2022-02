Jannik Sinner n 13 nella classifica ATP Race | proiezioni e dove può arrivare a Dubai

(Di mercoledì 23 febbraio 2022)oggi ha battuto il britannico Andy Murray nel secondo turno dell’ATP 500 di: l’azzurro ha così incamerato altri 45 punti per 90 complessivi finora nel torneo validi sia per il ranking ATP che per laATP e domani potrebbe rimpinguare il proprio bottino.ATP LIVE 1 Rafael Nadal 35 ESP 2295 2 Daniil Medvedev 26 RUS 1540 3 Félix Auger-Aliassime 21 CAN 1400 4 Stefanos Tsitsipas 23 GRE 11705 Matteo Berrettini 25 ITA 855 6 Roberto Bautista Agut 33 ESP 845 7 Denis Shapovalov 22 CAN 740 8 Diego Schwartzman 29 ARG 735 9 Gaël Monfils 35 FRA 610 10 Carlos Alcaraz 18 ESP 590 11 Reilly Opelka 24 USA 580 12 Andrey Rublev 24 RUS 5651320 ITA 530 620 740 940 14 Alexander Zverev 24 GER 515 15 Karen Khachanov 25 RUS 465...

ha centrato, per la seconda volta di fila, i quarti di finale al "Duty Free Tennis Championships", ricco torneo ATP 500 dotato di un montepremi di 2.949.665 dollari che si sta disputando ..."Consistent", "solido". E' la parola cheripete più spesso nell'intervista in campo dopo la vittoria, 7 - 5 6 - 2 su Andy Murray che gli vale la qualificazione per i quarti di finale all'ATP 500 di Dubai, trasmesso in diretta ..."Ero un po’ nervoso, avevo perso contro Murray a Stoccolma. Tutto facile per Jannik Sinner nel secondo turno dell’ATP di Dubai : l’azzurro si è imposto senza particolari patemi sul britannico Andy ...Tutto facile nel secondo turno dell'ATP di Dubai per Jannik Sinner: l'azzurro è riuscito a battere in due set (7-5, 6-2) Andy Murray raggiungendo così i quarti di finale. Nella prossima sfida l'altoat ...