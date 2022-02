Interrail: 70 mila biglietti gratis per viaggiare sui treni di tutta Europa (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Riparte Discover EU, il programma europeo nato per far scoprire ai giovani il Vecchio Continente mettendo in palio 10 mila pass Interrail in più del previsto e ampliando anche il numero di Paesi partecipanti. Ci si candida da aprile Leggi su vanityfair (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Riparte Discover EU, il programma europeo nato per far scoprire ai giovani il Vecchio Continente mettendo in palio 10passin più del previsto e ampliando anche il numero di Paesi partecipanti. Ci si candida da aprile

Advertising

massimoluca63 : Interrail, riparte il treno Ue per i giovani (ed è gratis). In palio 70 mila biglietti: il quiz per vincerli - MarinoRaffaele2 : RT @riccio_gaetano: Interrail, riparte il treno Ue per i giovani (ed è gratis). In palio 70 mila biglietti: il quiz per vincerli https://t.… - TerrinoniL : Interrail, riparte il treno Ue per i giovani (ed è gratis). In palio 70 mila biglietti: il quiz per vincerli - giuseppesposi12 : RT @riccio_gaetano: Interrail, riparte il treno Ue per i giovani (ed è gratis). In palio 70 mila biglietti: il quiz per vincerli https://t.… - comune_segrate : RT @Corriere: Interrail, riparte il treno Ue per i giovani (ed è gratis). In palio 70 mila biglietti: il quiz per vincerli -