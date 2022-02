In Italia si è registrato il 148% di roghi in più in un anno (Di mercoledì 23 febbraio 2022) AGI - L'Italia brucia con gli incendi cresciuti del 148% nell'ultimo anno rispetto alla media storica e con il 2022 che è già iniziato con ben 15 roghi in un inverno pazzo e siccitoso con una temperatura superiore di 0.55 gradi rispetto alla media lungo la Penisola. Lo evidenzia Coldiretti dopo l'allarme Onu per il cambiamento climatico che prevede incendi più frequenti e intensi, con un aumento globale di quelli estremi fino al 14% entro il 2030 e del 50% entro la fine del secolo. Una situazione devastante con un 2021 che in Italia ha visto oltre 150mila ettari di territorio da nord a sud del Paese inceneriti da 659 tempeste di fuoco contro una media storica (fra il 2008 e il 2021) di 265 ogni anno. Un dramma che l'Italia è costretta ad affrontare - evidenzia ... Leggi su agi (Di mercoledì 23 febbraio 2022) AGI - L'brucia con gli incendi cresciuti delnell'ultimorispetto alla media storica e con il 2022 che è già iniziato con ben 15in un inverno pazzo e siccitoso con una temperatura superiore di 0.55 gradi rispetto alla media lungo la Penisola. Lo evidenzia Coldiretti dopo l'allarme Onu per il cambiamento climatico che prevede incendi più frequenti e intensi, con un aumento globale di quelli estremi fino al 14% entro il 2030 e del 50% entro la fine del secolo. Una situazione devastante con un 2021 che inha visto oltre 150mila ettari di territorio da nord a sud del Paese inceneriti da 659 tempeste di fuoco contro una media storica (fra il 2008 e il 2021) di 265 ogni. Un dramma che l'è costretta ad affrontare - evidenzia ...

