Il finto finale di The Good Doctor 5 su Rai2 | dal 7 marzo cambia tutto

Nonostante il cambio di programmazione americana, il finto finale di The Good Doctor 5 andrà ugualmente in onda oggi, 23 febbraio, su Rai2. Dopo una lunga galoppata è arrivato il momento di salutare Shaun e i suoi anche se per un po' abbiamo sperato il contrario. Negli Usa la serie è ferma dallo scorso novembre e riprenderà la sua corsa proprio il 28 febbraio, in anticipo rispetto a quanto previsto, al contrario, in Italia, è già arrivato il momento dei saluti e non sappiamo bene fino a quando. L'episodio numero 7 dal titolo Solo bugie che in Patria ha chiuso la prima parte della stagione lo scorso novembre, chiuderà la lunga corsa di The Good Doctor 5 su Rai2 proprio questa sera rimandando al prossimo autunno (salvo cambiamenti) i ...

