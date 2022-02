Il blazer rosso di Kate Middleton, un tocco di colore perfetto per la primavera (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il 22 febbraio Kate Middleton è partita alla volta della Danimarca, per uno dei suoi viaggi in rappresentanza della corona britannica. Questa volta, però, è da sola: per la prima volta dal 2017, la Duchessa di Cambridge non ha al suo fianco il principe William. Ma non per questo il suo arrivo in terra scandinava è stato meno acclamato, anzi. E per l’occasione ha sfoggiato un outfit semplice e ultra chic, con un tocco di colore che lo rende perfetto per l’arrivo della bella stagione. La Duchessa è volata in Danimarca per conoscere la realtà del Copenhagen Infant Mental Health Project, un progetto che mette al centro i bambini e lo sviluppo del loro rapporto con i genitori. E ha lasciato tutti a bocca aperta con la sua entrata ad effetto, direttamente da uno scivolo. Ma anche con il suo look: il suo ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il 22 febbraioè partita alla volta della Danimarca, per uno dei suoi viaggi in rappresentanza della corona britannica. Questa volta, però, è da sola: per la prima volta dal 2017, la Duchessa di Cambridge non ha al suo fianco il principe William. Ma non per questo il suo arrivo in terra scandinava è stato meno acclamato, anzi. E per l’occasione ha sfoggiato un outfit semplice e ultra chic, con undiche lo rendeper l’arrivo della bella stagione. La Duchessa è volata in Danimarca per conoscere la realtà del Copenhagen Infant Mental Health Project, un progetto che mette al centro i bambini e lo sviluppo del loro rapporto con i genitori. E ha lasciato tutti a bocca aperta con la sua entrata ad effetto, direttamente da uno scivolo. Ma anche con il suo look: il suo ...

Advertising

infoitcultura : Il blazer rosso di Kate Middleton, un tocco di colore perfetto per la primavera - cocoa_key : RT @vogue_italia: Kate in Danimarca: la giacca rossa è già sold out ???? - infoitcultura : Il blazer rosso di Kate Middleton, un tocco di colore perfetto per la primavera - ASsuuna1 : RT @vogue_italia: Kate in Danimarca: la giacca rossa è già sold out ???? - vogue_italia : Kate in Danimarca: la giacca rossa è già sold out ???? -