I poveri e la missione di Angelo Romeo: “Davanti a quegli sguardi, non ho potuto voltarmi altrove” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Renato De Andreis, un socio del Circolo San Pietro sempre in prima linea nel volontariato, amava ripetere spesso che “nessuno è maestro sulla strada”. Il Covid, purtroppo, lo ha portato via, ma la sua testimonianza, fatta di gesti più che di parole, è rimasta indelebile sia tra i soci del sodalizio che dal 1869 è il braccio operativo della carità del Papa nella sua diocesi di Roma, sia tra i membri dell’Ordine di Malta all’interno del quale era ugualmente molto attivo nelle opere di prossimità agli ultimi. Sulla stessa scia si pone Angelo Romeo, sociologo e professore universitario, che da alcuni anni ha fondato missione solidarietà, un’associazione che si occupa di chi a Roma vive ai margi­ni. Nel suo libro intitolato Mani tese (Tau), l’autore dà voce ai tanti invisibili incontrati lungo le strade della Capitale. Alcuni di essi sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Renato De Andreis, un socio del Circolo San Pietro sempre in prima linea nel volontariato, amava ripetere spesso che “nessuno è maestro sulla strada”. Il Covid, purtroppo, lo ha portato via, ma la sua testimonianza, fatta di gesti più che di parole, è rimasta indelebile sia tra i soci del sodalizio che dal 1869 è il braccio operativo della carità del Papa nella sua diocesi di Roma, sia tra i membri dell’Ordine di Malta all’interno del quale era ugualmente molto attivo nelle opere di prossimità agli ultimi. Sulla stessa scia si pone, sociologo e professore universitario, che da alcuni anni ha fondatosolidarietà, un’associazione che si occupa di chi a Roma vive ai margi­ni. Nel suo libro intitolato Mani tese (Tau), l’autore dà voce ai tanti invisibili incontrati lungo le strade della Capitale. Alcuni di essi sono ...

Advertising

ilfattoblog : I poveri e la missione di Angelo Romeo: “Davanti a quegli sguardi, non ho potuto voltarmi altrove” - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Si può fare tanto anche con piccoli gesti' @FrancescoGrana - ilfattoblog : 'Si può fare tanto anche con piccoli gesti' @FrancescoGrana - Federico01 : Li ha salvati tutti, missione compiuta ma non dovutamente apprezzata, come al solito... ?? Siam quelli che non dobb… - MustafaMond5 : @OGiannino Indegna manifestazione di difesa di privilegi , qui particolarmente odiosa perché fatta da chi dovrebbe… -