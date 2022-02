Gdf sequestra capi contraffatti e confezioni 'falso Viagra' (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Oltre 6mila tra confezioni di pillole e bustine di gel di 'falso Viagra', che se immessi sul mercato da un calcolo della Guardia di Finanza avrebbero fruttato fino a 100mila euro, e 5mila capi di ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Oltre 6mila tradi pillole e bustine di gel di '', che se immessi sul mercato da un calcolo della Guardia di Finanza avrebbero fruttato fino a 100mila euro, e 5miladi ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La Guardia di Finanza ha sequestrato beni per 800 milioni a tre imprenditori calabresi nell'ambito di un'indagine c… - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: La Guardia di Finanza ha sequestrato beni per 800 milioni a tre imprenditori calabresi nell'ambito di un'indagine coordin… - Vdruz : Sora (FR). GDF sequestra beni per un importo di circa 5 milioni di euro a seguito di verifiche fiscali… - Vdruz : Sora (FR). GDF sequestra beni per un importo di circa 5 milioni di euro a seguito di verifiche fiscali - _V1111V_ : RT @OptimusprimeIO: Niente non succede niente.. ???????? -