Figlio numero 4 in arrivo per la coppia vip | l’annuncio originale

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Baby4 inper lavip! Alla faccia di chi la voleva in crisi nera sono pronti per allargare la famiglia e la notizia ora è confermata. La voce è inizialmente arrivata attraverso il sito TMZ, che ha visionato in anteprima il videoclip del nuovo singolo del cantante che, tramite le immagini della moglie, annunciava la gravidanza. Poi, nel momento in cui la bellissima notizia ha iniziato a circolare in ogni dove, su Instagram hanno pubblicato lo stesso post: foto sulla neve die con gli altri figli che baciano teneramente il pancino della futura mamma per la quarta volta. “Ops, we did it again…”, la didascalia lasciata da Michael Bublè e dalla bellissima Luisana Lopilato. Michael Bublè, inil quartoNel videoclip del singolo “I’ll ...