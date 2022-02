F1 test Barcellona, Leclerc: “Primi giri un’emozione, sensazioni positive e nessun problema” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Charles Leclerc ha parlato dopo la prima giornata dei test di inizio stagione 2022, con il monegasco della Ferrari che al volante della nuovissima F1-75 ha firmato il miglior tempo. “E’ sempre un’emozione il primo giorno di test, è stato bello tornare al volante spingendo con questa nuova macchina – ha spiegato Leclerc – Abbiamo completato il programma di quello che volevamo fare senza problemi e questo è molto importante su una vettura completamente nuova.” Il pilota della Rossa non si lascia andare a facili entusiasmi: “La classifica non conta adesso, ma le sensazioni sono positive anche se nessuno sta scoprendo le proprie carte in questi test iniziali. Dobbiamo pensare al nostro lavoro, è importante che siamo stati quelli a ... Leggi su sportface (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Charlesha parlato dopo la prima giornata deidi inizio stagione 2022, con il monegasco della Ferrari che al volante della nuovissima F1-75 ha firmato il miglior tempo. “E’ sempreil primo giorno di, è stato bello tornare al volante spingendo con questa nuova macchina – ha spiegato– Abbiamo completato il programma di quello che volevamo fare senza problemi e questo è molto importante su una vettura completamente nuova.” Il pilota della Rossa non si lascia andare a facili entusiasmi: “La classifica non conta adesso, ma lesonoanche seo sta scoprendo le proprie carte in questiiniziali. Dobbiamo pensare al nostro lavoro, è importante che siamo stati quelli a ...

