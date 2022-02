Davide annoiato senza Alex, Katia sbotta: “Non è che se non c’è niente da mangiare ti mangi la merd*” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Katia Ricciarelli proprio non ha mandato giù tutto quello che è successo negli ultimi giorni. Non ha accettato il gioco al massacro che il Belli ha portato avanti e lei continua a credere che sia lui l’artefice di tuta la situazione e che Soleil suo malgrado, sia caduta nella rete di Delia e del Belli. Katia è stata la sola a dire in faccia ad Alex, prima che lasciasse la casa, tutto quello che pensava, arrivando anche a dirgli che gli avrebbe dato una bella sberla in faccia se solo avesse potuto. Soleil ha apprezzato moltissimo il gesto che Katia ha fatto nei suoi confronti…Ed era quindi anche logico pensare che a Katia, non sarebbe mancato affatto Alex Belli. Davide, parlando in giardino con la sua amica, ha spiegato che a lui quello che Alex ha ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 23 febbraio 2022)Ricciarelli proprio non ha mandato giù tutto quello che è successo negli ultimi giorni. Non ha accettato il gioco al massacro che il Belli ha portato avanti e lei continua a credere che sia lui l’artefice di tuta la situazione e che Soleil suo malgrado, sia caduta nella rete di Delia e del Belli.è stata la sola a dire in faccia ad, prima che lasciasse la casa, tutto quello che pensava, arrivando anche a dirgli che gli avrebbe dato una bella sberla in faccia se solo avesse potuto. Soleil ha apprezzato moltissimo il gesto cheha fatto nei suoi confronti…Ed era quindi anche logico pensare che a, non sarebbe mancato affattoBelli., parlando in giardino con la sua amica, ha spiegato che a lui quello cheha ...

TheDEVI53571663 : il gioco di Davide ha annoiato tutti ormai, cerca di far amicizia con tutti, scherzare con tutti, non si espone mai… - 1DMarty_me : RT @1DMarty_me: ma perchè ieri baru mentre c'era Jessica era tutto annoiato ma quando lei è andata via ha iniziato a parlare con davide,a r… - 1DMarty_me : ma perchè ieri baru mentre c'era Jessica era tutto annoiato ma quando lei è andata via ha iniziato a parlare con da… - Canieuest96 : Persino Davide annoiato da questi #gfvip -