Covid in Toscana, il bollettino di mercoledì 23 febbraio 2022: 2.956 nuovi casi e 32 morti (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Covid in Toscana , il bollettino di mercoledì 23 febbraio 2022: sono 2.956 i nuovi casi e 32 i decessi accertati nelle ultime 24 ore. Leggi anche > Covid, Omicron 2 più contagiosa ma non reinfetta e ... Leggi su leggo (Di mercoledì 23 febbraio 2022)in, ildi23: sono 2.956 ie 32 i decessi accertati nelle ultime 24 ore. Leggi anche >, Omicron 2 più contagiosa ma non reinfetta e ...

Advertising

intoscana : Sono 2.956 in più rispetto a ieri i nuovi casi #COVID19 in #Toscana. Aumentano le terapie intensive - infoitinterno : Covid-19, oggi sotto 3mila i nuovi positivi in Toscana: 79 nei nostri comuni - infoitinterno : Covid Toscana, il bollettino del 23 febbraio: 32 decessi, 2.956 nuovi casi - infoitinterno : Covid Toscana, dove il virus circola ancora: i dati nei comuni - GazzChianti : EMERGENZA/COVID - Covid-19 in Toscana: cala la pressione negli ospedali (ma aumenta nelle terapie intensive). I ric… -