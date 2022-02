Concorso ordinario scuola secondaria, le risposte alle domande più frequenti: rivedi il Question time con Pascarella (Flc Cgil) (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione, il calendario delle prove per il Concorso ordinario scuola secondaria. Le prove saranno previste dal 14 marzo al 13 aprile. Per l'occasione speciale Question time con Manuela Pascarella, della segreteria nazionale della Flc Cgil. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione, il calendario delle prove per il. Le prove saranno previste dal 14 marzo al 13 aprile. Per l'occasione specialecon Manuela, della segreteria nazionale della Flc. L'articolo .

Advertising

CorneaAndreea1 : RT @MIsocialTW: Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno… - repubblica : Scuola, fissate le date per il concorso ordinario per insegnanti di medie e superiori: si parte il 14 marzo - corzunino : S'allenta il Covid, riparte la stagione dei concorsi per selezionare insegnanti. Scuola, ecco le date del concorso… - fregua : @HMQueenBee Scritto del concorso ordinario? - Oggiscuola1 : Dal 14 marzo al 13 aprile: in questo mese sono previste le prove per il concorso ordinario scuola secondaria. Il ca… -