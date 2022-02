Chi è Gemma Galgani? Età, ex marito, Uomini e donne e Instagram (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tutto ciò che volete sapere sulla nota amata e discussa dama del Trono Over di Uomini e donne, Gemma Galgani. Qui di seguito tutte le news e curiosità: dall’età alla vita privata, per passare al suo percorso nel dating show e dove e se è possibile seguirla su Instagram e social! Chi è Gemma Galgani L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tutto ciò che volete sapere sulla nota amata e discussa dama del Trono Over di. Qui di seguito tutte le news e curiosità: dall’età alla vita privata, per passare al suo percorso nel dating show e dove e se è possibile seguirla sue social! Chi èL'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

LaGio_91 : Hai 72anni. Hai sta spocchia di chi si sente Sharon Stone. Hai una visione malata di te stessa che ti fa credere di… - alicexvrose : @SoldaPie non so chi sia la gemma ma vaivai - LaBananaFlambe : Gemma, chiudi quella bocca di merda prima di parlare di figli mai avuti solo per avere le telecamere puntate addoss… - Monica72304038 : @uominiedonne Ma gli uomini li deve provare prima Gemma? Da quando ha questo monopolio? Poi non è un pupazzo Max h… - Antonel45sck : RT @ladynoire__: gianni ma che cazzo vuoi IL PROGRAMMA LO CONSENTE FINE CHI È GEMMA CHE COSA LE DEVE NADIA ESATTAMENTE #uominiedonne -