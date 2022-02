Che gesto della Curva Nord verso Handanovic e Lautaro: avete visto? (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L’Inter viene da un periodo critico, con tantissimi big match ravvicinati che hanno minato le certezze che la squadra nerazzurra si era costruita fino a Natale. Tra i capri espiatori di questo periodo di flessione della squadra di Inzaghi ci sono sicuramente Samir Handanovic, non irreprensibile sulla maggior parte dei gol subiti, e Lautaro Martinez, a secco da una decina di partite ormai. Curva Nord Inter Proprio nei loro confronti, la Curva Nord ha esposto striscioni d’amore verso il portiere sloveno e l’attaccante argentino. “Lautaro aguanta, estamos con vos” “Samir, non ti curar di loro. La Nord è con te!” Oltre a questi messaggi di incitamento c’è stato anche un altro striscione rivolto a tutta la ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L’Inter viene da un periodo critico, con tantissimi big match ravvicinati che hanno minato le certezze che la squadra nerazzurra si era costruita fino a Natale. Tra i capri espiatori di questo periodo di flessionesquadra di Inzaghi ci sono sicuramente Samir, non irreprensibile sulla maggior parte dei gol subiti, eMartinez, a secco da una decina di partite ormai.Inter Proprio nei loro confronti, laha esposto striscioni d’amoreil portiere sloveno e l’attaccante argentino. “aguanta, estamos con vos” “Samir, non ti curar di loro. Laè con te!” Oltre a questi messaggi di incitamento c’è stato anche un altro striscione rivolto a tutta la ...

Advertising

marcodimaio : Vergognoso gesto dell’europarlamentare bulgaro #Dzhambazki che oggi durante la seduta plenaria ha rivolto il saluto… - CB_Ignoranza : - Sotto di due gol a fine primo tempo, butta dentro un 2002 ed un 2003 che gli risolvono la partita; - Viene espuls… - sbonaccini : Una bella storia che arriva da Ferrara, dove gli sposi Elena e Andrea hanno deciso di non chiedere alcun regalo di… - A_5170 : @danilomik1 Con tutto il rispetto per modelle/top model e con grande condanna del gesto subíto, non si tratta di ne… - tempesta314 : Un gesto di lui che vale più di 1000 parole in questo momento Io li amo punto #jeru -

Ultime Notizie dalla rete : Che gesto Attenzione perché rischiamo multe fino a 660 euro commettendo questo comunissimo gesto in macchina Tuttavia, di seguito vedremo un comune gesto che molti hanno alla guida spesso sottovalutato. Il gesto che potremmo pagare caro Tutti sanno che quando siamo alla guida è vietato dal Codice della ...

Quando cabala e fattura s'invischiano nel mondo del calcio! ...Ferrero e produttore cinematografico suole all'inizio di ogni incontro fare il gesto delle doppie corna, emulando in questa scuola di pensiero il compianto presidente del Pisa Romeo Anconetani che ...

Vlahovic e il gesto polemico dopo il gol: la spiegazione Corriere dello Sport Alessio Boni, tutto palco e famiglia L'attore il 25 e il 26 febbraio a Messina con "Don Chisciotte". Poi su Rai1 con due film Tv. "La paternità mi ha cambiato la vita, vado in tournée con moglie e figli" ...

Mahmood e Blanco, i social non perdonano un loro gesto: scatta la censura Mahmood e Blanco censurati su Instagram: una loro copertina nel mirino delle critiche Mahmood e Blanco sono indubbiamente i personaggi del momento, e la ...

Tuttavia, di seguito vedremo un comunemolti hanno alla guida spesso sottovalutato. Ilpotremmo pagare caro Tutti sannoquando siamo alla guida è vietato dal Codice della ......Ferrero e produttore cinematografico suole all'inizio di ogni incontro fare ildelle doppie corna, emulando in questa scuola di pensiero il compianto presidente del Pisa Romeo Anconetani...L'attore il 25 e il 26 febbraio a Messina con "Don Chisciotte". Poi su Rai1 con due film Tv. "La paternità mi ha cambiato la vita, vado in tournée con moglie e figli" ...Mahmood e Blanco censurati su Instagram: una loro copertina nel mirino delle critiche Mahmood e Blanco sono indubbiamente i personaggi del momento, e la ...