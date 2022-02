Champions League, Joao Felix illude l’Atletico: pari anche Benfica-Ajax (Di mercoledì 23 febbraio 2022) l’Atletico Madrid pareggia col Manchester United, il Benfica fa 2-2 in casa contro l’Ajax: il resoconto della serata di Champions League. Dopo aver visto la Juventus pareggiare in casa del Villarreal, la Champions League torna per l’ultimo giro di questo primo atto degli ottavi di finale. In campo Atletico Madrid-Manchester United e Benfica-Ajax, per una Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 23 febbraio 2022)Madrid pareggia col Mster United, ilfa 2-2 in casa contro l’: il resoconto della serata di. Dopo aver visto la Juventus pareggiare in casa del Villarreal, latorna per l’ultimo giro di questo primo atto degli ottavi di finale. In campo Atletico Madrid-Mster United e, per una Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

juventusfc : Lo STARTING XI dei bianconeri per la serata di UEFA Champions League! #VillarrealJuve #JuveUCL - OptaPaolo : 32 - Dusan Vlahovic è il giocatore della Juventus che ha impiegato meno tempo (32 secondi) a segnare il suo primo… - juventusfc : ?? La rete di Vlahovic (32 secondi) è la più veloce mai segnata da un giocatore al suo debutto da titolare in Cha… - Pall_Gonfiato : #ChampionsLeague: #Elanga salva lo #United in casa dell'#Atletico, pari tra #Benfica e #Ajax - sportli26181512 : Atletico Madrid-Manchester United: video, gol e highlights: Pareggio sofferto per i Red Devils, che strappano l'1-1… -