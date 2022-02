Caso Montella | la Sampdoria deve risarcire la Fiorentina? La decisione della FIGC

(Di mercoledì 23 febbraio 2022), laè in debito con ladi 400 mila euro: lasulla clausola rescissoria Come riporta Il Secolo XIX, il Tribunale Federale Nazionaleha disposto che ladebba pagare 400 mila euroclausola rescissoria per Vincenzo. Non solo il Lech Poznan, dunque, ha avanzato pretese nei confrontiper somme non pagate relative a Dawid Kownacki, anche laha un conto in sospeso. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Con la Lazio ho avuto la fiducia dell'allenatore Danielee gliene sono grato. Ci siamo ... Magari nell'ateneo di Padova, dove c'è uno dei corsi migliori d'Italia, e in città, per puro, una ...