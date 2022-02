Capello | “Leao meglio di Henry Come si fa a discutere Ibrahimovic?”

Advertising

triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Capello a @tuttosport: '@RafaeLeao7 meglio di Henry. Come si fa a discutere @Ibra_official?' - @acmilan #ACMilan #Milan… - PianetaMilan : #Capello a @tuttosport: '@RafaeLeao7 meglio di Henry. Come si fa a discutere @Ibra_official?' - @acmilan #ACMilan… - cielorossonero : RT @Milannews24_com: Capello: «Paragone Leao Henry? Non mi pare azzardato» - notizie_milan : Capello: “Al Milan manca determinazione. Leao? Tecnicamente meglio di Henry” - Milannews24_com : Capello: «Paragone Leao Henry? Non mi pare azzardato» -

Ultime Notizie dalla rete : Capello Leao

Commenta per primo L'ex allenatore di Milan, Juve, Roma e non solo, Fabioha parlato a margine di un evento di beneficienza del paragone fra Rafaele Thierry Henry . 'Non è un paragone per niente azzardato.ha delle qualità sotto un certo aspetto tecnico ...Non vedo i rossoneri abbastanza determinati per vincere" L'ex allenatore di Milan, Juventus e Real Madrid Fabioha rilasciato alcune brevi dichiarazioni in occasione di un torneo triangolare ...L'allenatore, a margine di un evento a Limbiate in memoria dell'ambasciatore Attanasio, ha parlato delle possibilità rossonere di vincere il titolo ...(ANSA) - MILANO, 22 FEB - "Il Milan sta facendo bene, tutti lo guardiamo divertiti però sembra che arrivi lì senza quella determinazione che uno penserebbe di avere per ...