Calciomercato.it – Il Napoli su Scamacca: già avviati i contatti (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Gianluca Scamacca oggetto del desiderio del Napoli, ma è l’Inter il club che è più vicino a comprare l’attaccante del Sassuolo. Secondo le ultime notizie di mercato la squadra nerazzurra è molto interessata a Scamacca, con il Sassuolo che chiede una cifra tra i 30 ed i 40 milioni di euro per cederlo. In realtà l’Inter ha un doppio obiettivo, che comprende anche l’acquisto di Frattesi, oltre che di Scamacca. Carnevali e Marotta ne stanno parlando ma la trattativa non è stata ancora chiusa. Secondo Calciomercato.it l’Inter “non è la sola squadra su Scamacca. Negli ultimi giorni c’è da registrare il vivace interesse del Napoli. Serve subito una premessa: Aurelio De Laurentiis è sceso in campo per l’attaccante neroverde anche se non è in programma una cessione di Victor ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Gianlucaoggetto del desiderio del, ma è l’Inter il club che è più vicino a comprare l’attaccante del Sassuolo. Secondo le ultime notizie di mercato la squadra nerazzurra è molto interessata a, con il Sassuolo che chiede una cifra tra i 30 ed i 40 milioni di euro per cederlo. In realtà l’Inter ha un doppio obiettivo, che comprende anche l’acquisto di Frattesi, oltre che di. Carnevali e Marotta ne stanno parlando ma la trattativa non è stata ancora chiusa. Secondo.it l’Inter “non è la sola squadra su. Negli ultimi giorni c’è da registrare il vivace interesse del. Serve subito una premessa: Aurelio De Laurentiis è sceso in campo per l’attaccante neroverde anche se non è in programma una cessione di Victor ...

Advertising

napolipiucom : - MondoNapoli : - sportli26181512 : Napoli, l'arrivo dei giocatori del Barcellona VIDEO: L'arrivo in albergo dei giocatori del Barcellona, domani il ri… - CalcioNews24 : Calciomercato #Napoli, occhi su #KimMinJae per la difesa: il coreano sogna il Maradona - calciomercatoit : ???#LazioPorto, #Sarrri: 'Sarà difficilissima ma non impossibile. Penseremo solo alla partita di domani, non faremo… -