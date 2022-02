Calcio: Juve. In campo dopo Villarreal, ma Alex Sandro e McKennie ko (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Per lo statunitense 8 settimane di stop, preoccupa anche l'infortunio di Kaio Jorge con l'Under 23 TORINO - Rientrata in tarda mattinata a Torino dalla Spagna, dove ha giocato l'andata degli ottavi di ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Per lo statunitense 8 settimane di stop, preoccupa anche l'infortunio di Kaio Jorge con l'Under 23 TORINO - Rientrata in tarda mattinata a Torino dalla Spagna, dove ha giocato l'andata degli ottavi di ...

