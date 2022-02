Blocco dei tir in Sicilia: allarme scaffali vuoti nei supermercati (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La protesta prolungata dei tir in Sicilia potrebbe presto far scattare l’allarme scaffali vuoti nei supermercati e non solo. Con l’85% delle merci che viaggia sui strada lo sciopero dei Tir con i blocchi stradali provoca danni incalcolabili, dal campo alla tavola, con i prodotti deperibili come frutta, verdura, funghi e fiori fermi nei magazzini che marciscono e il rischio concreto di scaffali vuoti anche per la mancanza di forniture all’industria alimentare costretta a fermare gli impianti di lavorazione. Lo afferma la Coldiretti in merito alla protesta degli autotrasportatori dalla Sicilia alla Puglia fino alla Campania a Nola, dove è stato coinvolto anche un tratto dell’autostrada A1 che rappresenta la principale arteria di collegamento del Paese. ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La protesta prolungata dei tir inpotrebbe presto far scattare l’neie non solo. Con l’85% delle merci che viaggia sui strada lo sciopero dei Tir con i blocchi stradali provoca danni incalcolabili, dal campo alla tavola, con i prodotti deperibili come frutta, verdura, funghi e fiori fermi nei magazzini che marciscono e il rischio concreto dianche per la mancanza di forniture all’industria alimentare costretta a fermare gli impianti di lavorazione. Lo afferma la Coldiretti in merito alla protesta degli autotrasportatori dallaalla Puglia fino alla Campania a Nola, dove è stato coinvolto anche un tratto dell’autostrada A1 che rappresenta la principale arteria di collegamento del Paese. ...

