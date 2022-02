Berlusconi: “Con Fascina un legame profondo, non serve il matrimonio” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) ROMA – “Il rapporto di amore, di stima e di rispetto che mi lega alla signora Marta Fascina è così profondo e solido che non c’è alcun bisogno di formalizzarlo con un matrimonio. Le indiscrezioni comparse oggi sugli organi di stampa non rispondono dunque a verità”. Lo afferma Silvio Berlusconi, smentendo le voci di un suo nuovo matrimonio con l’attuale compagna. E però l’ex premier poi annuncia: “Proprio perché si tratta di un legame così profondo e così importante, assieme a Marta sto progettando per un prossimo futuro di festeggiarlo come merita, con un appuntamento che coinvolgerà i miei figli e gli amici a me cari”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 23 febbraio 2022) ROMA – “Il rapporto di amore, di stima e di rispetto che mi lega alla signora Martaè cosìe solido che non c’è alcun bisogno di formalizzarlo con un. Le indiscrezioni comparse oggi sugli organi di stampa non rispondono dunque a verità”. Lo afferma Silvio, smentendo le voci di un suo nuovocon l’attuale compagna. E però l’ex premier poi annuncia: “Proprio perché si tratta di uncosìe così importante, assieme a Marta sto progettando per un prossimo futuro di festeggiarlo come merita, con un appuntamento che coinvolgerà i miei figli e gli amici a me cari”. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

AlexBazzaro : Complimenti ai veri liberali dì Forza Italia per essersi astenuti su un emendamento votato dai loro alleati (Lega e… - petergomezblog : Berlusconi di nuovo allo stadio a Monza (con bacio a Marta Fascina): ma tre giorni fa non è comparso al processo pe… - Lopinionista : Berlusconi: 'Con Fascina un legame profondo, non serve il matrimonio' - il_wlitalia : RT @Moonlightshad1: Per trent’anni hanno raccontato la favoletta di berlusconi che “andava battuto politicamente” e berlusconi è ancora qui… - Italia_Notizie : Silvio Berlusconi nega il matrimonio con Marta Fascina: “Legame così profondo e solido che non c’è bisogno di forma… -