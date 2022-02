(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Insieme per dire “No”, giornalisti ehanno deciso di unire le forze e fa sentire la loro voce dopo gli arresti per ‘ndrangheta che hanno investito le due città del litorale di. L’appuntamento è per26inPia adalle ore 11. “Il silenzio è”: ad, giornalisti eNO Una notizia che ha fatto il giro dei media nazionali e internazionali portandoluce le infiltrazioni dei clan mafiosi. Droga, armi, appalti secondo gli inquirenti erano il terreno sul quale si muovevano queste ...

NicolaMorra63 : #Mafia inquina i consigli comunali di Anzio e Nettuno? A breve lo sapremo. - CorriereCitta : Anzio e Nettuno dicono ‘no’ alla mafia: cittadini e associazioni scendono in piazza sabato 26 febbraio - oslaz : Anzio e Nettuno, mafia: dopo gli arresti si indaga su 4 anni di appalti pubblici - marziani52 : Dopo gli arresti a Sabaudia, Anzio e Nettuno. 'Serve missione della commissione Antimafia sul litorale' - Il Tempo… - PepeFl23 : RT @rep_roma: Mafia nel Lazio, ad Anzio e Nettuno le mani delle cosche su tutto. Dalle spiagge alle scuole: i pm indagano su 4 anni di appa… -

Come mai si è permesso a tali organizzazioni di continuare a sviluppare la rete dei loro loschi affari, fino a inquinare e condizionare le amministrazioni comunali diSono fatti di ...L'infiltrazione mafiosa nei comuni diha avvolto ogni settore della vita sociale, politica ed economica. E adesso, dopo l'operazione con cui giovedì scorso i carabinieri hanno ...Di qualche giorno fa l’operazione antimafia che ha visto coinvolti anche le amministrazioni di Anzio e Nettuno, poi Sabaudia con arresti per corruzione, che sono sempre puntualmente l’anticamera delle ...Sì insedieranno oggi nei comuni di Anzio e Nettuno le due commissioni di indagine nominate dal prefetto di Roma Matteo Piantedosi su delega del ministro degli interni Luciana Lamorgese. Per quanto rig ...