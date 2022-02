Amici 21, Christian e Calma vogliono abbandonare il talent show? Cosa è successo (Di mercoledì 23 febbraio 2022) In queste ore, il clima nel talent show Amici 21 è stato piuttosto movimentato. Gli allievi sono stati chiamati a stilare delle classifiche finalizzate ad esprimere chi, secondo loro, meritasse il serale e chi no. A seguito di tali votazioni, soprattutto Christian e Calma hanno mostrato tutto il loro disappunto. Scopriamo che Cosa hanno detto. I concorrenti di Amici 21 chiamati a stilare delle classifiche Nel corso del daytime di ieri di Amici 21, gli allievi sono stati chiamati a redigere due classifiche, una fatta da chi è già stato designato per il serale, e l’altra stilata dai concorrenti ancora in bilico. Tutti sono stati chiamati ad esprimere chi, secondo il loro punto di vista, meritasse di andare avanti e chi no. Queste classifiche verranno ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 23 febbraio 2022) In queste ore, il clima nel21 è stato piuttosto movimentato. Gli allievi sono stati chiamati a stilare delle classifiche finalizzate ad esprimere chi, secondo loro, meritasse il serale e chi no. A seguito di tali votazioni, soprattuttohanno mostrato tutto il loro disappunto. Scopriamo chehanno detto. I concorrenti di21 chiamati a stilare delle classifiche Nel corso del daytime di ieri di21, gli allievi sono stati chiamati a redigere due classifiche, una fatta da chi è già stato designato per il serale, e l’altra stilata dai concorrenti ancora in bilico. Tutti sono stati chiamati ad esprimere chi, secondo il loro punto di vista, meritasse di andare avanti e chi no. Queste classifiche verranno ...

