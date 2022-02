A Firenze in mostra le Tre Pietà di Michelangelo (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Una mostra evento a Firenze: "Le Tre Pietà di Michelangelo. Non vi si pensa quanto sangue costa", al Museo dell'Opera del Duomo: a confronto vicine l'una all'altra, l'originale della Pietà Bandini, di ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Unaevento a: "Le Tredi. Non vi si pensa quanto sangue costa", al Museo dell'Opera del Duomo: a confronto vicine l'una all'altra, l'originale dellaBandini, di ...

Advertising

Affaritaliani : A Firenze in mostra le Tre Pietà di Michelangelo - RadioDublino : @UniLUISS @CristiMarconi @BellevilleLS Cristina, con la sua rubrica Art Now, ci fa conoscere Mark Swords, artista v… - fabiochiarugi : RT @ilsitodifirenze: Apre al pubblico la mostra 'Le Tre Pietà di Michelangelo' - Museo dell’Opera del Duomo, sala della Tribuna di Michelan… - ilsitodifirenze : Apre al pubblico la mostra 'Le Tre Pietà di Michelangelo' - Museo dell’Opera del Duomo, sala della Tribuna di Miche… - giornalemetro : Firenze, inaugurata la mostra “Le Tre Pietà di Michelangelo. Non vi si pensa quanto sangue costa”. In autunno arriv… -