Ucraina | Scholz | l' Ue verso sanzioni massicce e robuste

Advertising

Agenzia_Ansa : Il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente francese Emmanuel Macron si sono detti 'delusi' dalla decisione… - MediasetTgcom24 : Ucraina, Biden-Macron-Scholz: 'La mossa di Putin avrà una risposta' #RussiaUcraina #donbass #donetsk #ucraina… - Agenzia_Ansa : Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha chiesto alla Russia oggi 'segnali immediati di de-escalation' nella crisi con… - blogsicilia : ???? #CrisiUcraina. #Scholz, cancelliere della #Germania ????, annuncia sanzioni durissime contro la #Russia ????. Le ult… - MatteoToppeta : #ultimora Secondo @Reuters e la @cnnbrk, #Scholz avrebbe deciso di interrompere il #NordStream2 dopo l'invasione ru… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Scholz

... ma il cancelliere Olafha deciso di sospenderne l'entrata in funzione. Parlando a Berlino, ... ma "l'unanimità sulla questione dell'è garantita", aveva sostenuto. Ciò non significa che ......ai loro 'confini amministrativi' prima di quella che Mosca definisce 'l'occupazione' del ... 12:41ferma la certificazione per il gasdotto Nord Stream 2 'Alla luce delle ultime azioni ...Lo ha annunciato il cancelliere Olaf Scholz, come risposta alla decisione di Mosca di riconoscere le due regioni separatiste in Ucraina. Scholz ha affermato di aver chiesto di interrompere il processo ...(ANSA) - BERLINO, 22 FEB - L'Ue è sul punto di adottare sanzioni "massicce e robuste" contro la Russia dopo il riconoscimento delle due repubbliche separatiste del Donbass. Lo ha detto il cancelliere ...