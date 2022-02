Ucraina | razzi cadono vicino alla troupe televisiva | la fuga dei giornalisti durante l' intervista

(Di martedì 22 febbraio 2022) Nella città di Schastia, nella parte della regione di Lugansk attualmente sotto il controllo ucraino, un soldato dell'esercito di Kiev stava rilasciando un'quando l'esplosione di bombe in avvicinamento ha fatto fuggire lae il militare verso i rifugi più vicini. I missili erano stati lanciati dzona controllata dai russi con l'intento di danneggiare la centrale termoelettrica della cittadina contesa

Nella città di Schastia, nella parte della regione di Lugansk attualmente sotto il controllo ucraino, un soldato dell'esercito di Kiev stava rilasciando un'intervista quando l'esplosione di bombe in ...ORE 16.50 - Un soldato dell'autoproclamata Repubblica di Luhansk, nell'orientale, è morto ... le forze ucraine hanno sparato sei colpi di mortaio da 82 mm e treanti - tank contro il ...L'Ucraina, al momento, preferisce non soffiare sul fuoco ... In questo scenario "bombardieri, missili, razzi, artiglieria apriranno la strada alla corsa dei carri armati, radendo al suolo qualsiasi ...La possibilità di un'invasione russa ha sconvolto i piani dei suoi abitanti. La crisi ucraina raccontata da uomini, donne e soldati.