Ucraina, Putin: “Minaccia nucleare per Russia” (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Se l’Ucraina si doterà di armi nucleari tattiche, sarà una Minaccia strategica per la Russia. L’Ucraina ha avuto, nel suo passato sovietico, competenze nucleari molto vaste, in termini di reattori, tecnologia, conoscenze, specialisti. Sarebbe molto facile dotarsi di armi nucleari rispetto ai Paesi che devono iniziare da zero”. Sono le parole del presidente russo, Vladimir Putin, in una conferenza stampa a Mosca. Tre le richieste di Putin all’Ucraina, in quello che appare come un ultimatum: il governo di Kiev dovrebbe ritirare la sua richiesta di adesione alla Nato, demilitarizzare il Paese e riconoscere l’annessione della Crimea alla Russia. Il presidente si sofferma sulla prospettiva di un’Ucraina dotata di armi ... Leggi su italiasera (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Se l’si doterà di armi nucleari tattiche, sarà unastrategica per la. L’ha avuto, nel suo passato sovietico, competenze nucleari molto vaste, in termini di reattori, tecnologia, conoscenze, specialisti. Sarebbe molto facile dotarsi di armi nucleari rispetto ai Paesi che devono iniziare da zero”. Sono le parole del presidente russo, Vladimir, in una conferenza stampa a Mosca. Tre le richieste diall’, in quello che appare come un ultimatum: il governo di Kiev dovrebbe ritirare la sua richiesta di adesione alla Nato, demilitarizzare il Paese e riconoscere l’annessione della Crimea alla. Il presidente si sofferma sulla prospettiva di un’dotata di armi ...

