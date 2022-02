**Ucraina: Draghi condanna 'violazione inaccettabile', in forse missione a Mosca** (Di martedì 22 febbraio 2022) ... denunciando le 'crepe nella risolutezza occidentale nei confronti della Russia', in un editoriale firmato dall'Editorial Board del quotidiano finanziario ha puntato il dito in particolare contro l'... Leggi su tvsette (Di martedì 22 febbraio 2022) ... denunciando le 'crepe nella risolutezza occidentale nei confronti della Russia', in un editoriale firmato dall'Editorial Board del quotidiano finanziario ha puntato il dito in particolare contro l'...

Advertising

Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Voglio esprimere la mia più ferma condanna per la decisione del governo russo di riconoscere i du… - Agenzia_Ansa : FLASH | Draghi: 'Da Mosca un'inaccettabile violazione della sovranità democratica e dell'integrità territoriale' dell'Ucraina' #ANSA - Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Sono in costante contatto con gli alleati per trovare una soluzione pacifica alla crisi ed evitar… - SoccorsaChiara : RT @GiorgiaMeloni: Grazie alle pressioni di @FratellidItalia, il Presidente del Consiglio Draghi verrà in Aula a riferire sulla crisi in Uc… - Maschere1 : RT @Maschere1: Draghi “Dalla Russia una inaccettabile violazione della sovranità” -