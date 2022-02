Trova con un metal detector una spilla d’oro medievale | Incredibile scoperta (Di martedì 22 febbraio 2022) In Inghilterra, grazie a un metal detector, un uomo ha recuperato una spilla d’oro di epoca medievale piena di oscure iscrizioni magiche. Di cosa si tratta? Ecco la spilla Trovata in Inghilterra (museo di Salisbury) – curiosauro.itL’Incredibile scoperta della spilla d’oro Secondo gli studiosi che l’hanno già analizzata, la spilla conterrebbe iscrizioni religiose e magiche in latino ed ebraico. Il raffinato monile risale a circa ottocento anni fa e probabilmente era indossato da una donna… L’uomo che ha Trovato l’oggetto stava gironzolando con un metal detector nel Wiltshire, nel Regno Unito. Non si è accorto subito dell’importanza ... Leggi su curiosauro (Di martedì 22 febbraio 2022) In Inghilterra, grazie a un, un uomo ha recuperato unadi epocapiena di oscure iscrizioni magiche. Di cosa si tratta? Ecco lata in Inghilterra (museo di Salisbury) – curiosauro.itL’dellaSecondo gli studiosi che l’hanno già analizzata, laconterrebbe iscrizioni religiose e magiche in latino ed ebraico. Il raffinato monile risale a circa ottocento anni fa e probabilmente era indossato da una donna… L’uomo che hato l’oggetto stava gironzolando con unnel Wiltshire, nel Regno Unito. Non si è accorto subito dell’importanza ...

