Totti in crisi con Ilary Blasi? Arriva l'annuncio sui social (Di martedì 22 febbraio 2022) crisi fra Ilary Blasi e Francesco Totti? Negli ultimi giorni stanno circolando diverse voci che vedrebbero Francesco Totti e Ilary Balsi ai titoli di coda della loro storia d'amore, ma Arriva un'importante svolta proprio da parte dell'ex capitano della Roma. I due stanno insieme da circa vent'anni, tra cui quasi diciassette di matrimonio, in cui hanno dato alla luce ben tre figli: Cristian, Chanel e la piccola Isabel. crisi Totti – Ilary Blasi: il messaggio del "Pupone" Dopo le varie dediche con il pollice in bocca, la maglia con la scritta "6 unica", sembrava essere Arrivato anche per loro la fine ...

trash_italiano : Io già non riuscivo a lasciarmi andare nei rapporti. Dopo aver letto della presunta crisi tra Ilary Blasi e Frances… - Corriere : Totti e Ilary Blasi in crisi: la coppia verso la separazione dopo 17 anni - Gazzetta_it : VIDEO Parla Totti: 'Fake news, stanco di smentire'. E va a cena con Ilary e i figli #tottieilary - floriana58asr : RT @forzaroma: ??VIDEO - #Totti e #Ilary a cena insieme con i figli. Crisi scongiurata? #ASRoma #TottieIlary #IlaryBlasi - screnni : Un Totti pieno come il Marchini smentisce la crisi con Ilary ?? -