"Tonica": secondo appuntamento del late show di Rai2 con Andrea Delogu (Di martedì 22 febbraio 2022) Tonica è il nuovo programma di Rai 2 condotto da Andrea Delogu. Un late show musicale in seconda serata dove niente è come sembra, in onda ogni martedì in seconda serata. La prima puntata è andata in onda il 15 febbraio. Andrea Delogu è pronta per una nuova sfida: raccontare la musica e i musicisti con uno sguardo curioso e irriverente, frizzante e pungente proprio come lei. Tutto passa dalla musica: gli amori, le delusioni, le passioni, i tradimenti, il gioco, la vita. La musica è trasversale, è di tutti, non ha genere, proprio come vuol essere Tonica, un programma senza etichette, uno spazio sospeso dal giudizio. Nella seconda puntata quattro ospiti musicali: Michele Bravi, Giusy Ferreri, Gemitaiz e Serendipity.

alemiasi : Ho visto la prima puntata di #tonica e boh, per me ci sono delle parti mega divertenti. Di tv non capisco una fava,… - varsy7_ : @andreadelogu ho appena recuperato #Tonica su @RaiPlay Ho amato tutto dal primo all'ultimo secondo...programma FAN… - FrancoMusiani : RT @antoniosannais: BOOOM STORICO per Rai2 e @andreadelogu che si classifica al secondo posto durante la seconda serata (23:45). #Tonica o… - antoniosannais : BOOOM STORICO per Rai2 e @andreadelogu che si classifica al secondo posto durante la seconda serata (23:45).… -