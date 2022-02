Tim-Telecom | lo spezzatino al veleno

Advertising

claudiogiul : @GiorgiaMeloni Scusate ok togliere il green pass MA NESSUNO PARLA DELLO SPEZZATINO TIM _ TELECOM MA IL GOVERNO E L… - servizioclienti : #DownRadar Alert! Nella serata di oggi, 19/2/2022 alle ore 21 abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di problemi TIM… - servizioclienti : #DownRadar Alert! Nella serata di oggi, 19/2/2022 alle ore 20 abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di problemi TIM… - servizioclienti : #DownRadar Alert! Oggi, 19/2/2022 alle ore 19 abbiamo rilevato un picco di segnalazioni di problemi TIM. Sono arriv… - servizioclienti : #DownRadar Alert! Oggi, 19/2/2022 alle ore 18 abbiamo rilevato un picco di segnalazioni di problemi TIM. Sono arriv… -

Ultime Notizie dalla rete : Tim Telecom

MILANO -Italia fa i conti con la passata gestione e si prepara a una pulizia di bilancio che rischia di tingere di rosso i conti , e cancellare il dividendo per le azioni ordinarie, reintrodotto due ......è stato lungamente martoriato a partire dalla scellerata privatizzazione dellaItalia, ... non si può far valutare al mercato la solidità del progetto per il Gruppo", fanno sapere le ...Sciopero indetto oggi negli stabilimenti dell’ex monopolista delle telecomunicazioni Tim-Telecom. A promuovere la vertenza sono state le organizzazioni sindacali di settore Slc-Cgil, Fistel Cisl e Uil ...Il rosso dei risultati 2021 potrebbe costringere l’azienda a svalutare gli attivi e vendere la società delle torri. Sul piano Labriola dialettica ...