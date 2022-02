Teo Mammucari contro il programma di punta Mediaset | “Vomito a guardarli”

(Di martedì 22 febbraio 2022) Teoè un voltoed al momento conduce Le Iene al fianco di Belen Rodriguez (conduzione che ha scatenato non poche polemiche e malumori). Nonostante questo, però, fra le pagine del quotidiano Libero ha rilasciato una dichiarazione al vetriolo proprioildidi, ovvero il Grande Fratello Vip. “Il Grande Fratello Vip? E’ un genere che detesto. Dopo tre minuti che li guardo. E’ tutto finto, nella Casa del GF Vip non sanno nemmeno cosa sia il significato di amore”. Le opinioni vanno ovviamente rispettate, ma sparlare così di undella propria azienda non è il massimo. Lo scorso week end è stato pure ospite da Silvia Toffanin a Verissimo, dove ha parlato della propria carriera e del ritorno a ...

Teo Mammucari, attuale conduttore de Le Iene, non le manda a dire e critica duramente il Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. "Dopo 3 minuti..." Belen Rodriguez via da Le Iene. L'ipotesi lascia di stucco, ma non è un'utopia: la modella argentina ha iniziato sotto i migliori auspici la nuova avventura, con Teo Mammucari che ritrova dopo "Tu Sì..." Le Iene non decolla. Il duo formato da Teo Mammucari e Belen Rodriguez alla conduzione del programma di italia 1 non convince. Due le puntate andate in onda finora, i risultati scadenti: il ...