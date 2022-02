"Stop anche agli eventi virtuali". Regina Elisabetta, ora è panico: come sta davvero la sovrana? (Di martedì 22 febbraio 2022) La Regina Elisabetta è ancora positiva al Covid. Lo ha fatto sapere Buckingham Palace in un comunicato col quale ha aggiornato i sudditi sulle condizioni di Sua Maestà. Quest'ultima avrebbe "sintomi leggeri simili a un raffreddore". Da Palazzo, poi, hanno fatto sapere che - a differenza di quanto detto in precedenza - la sovrana si asterrà oggi anche dagli impegni virtuali. Impegni che invece avrebbe dovuto svolgere in base all'agenda diffusa dopo la notizia dell'infezione. La sovrana, che probabilmente ha contratto il virus dopo una visita del principe Carlo, ha già ricevuto tre dosi di vaccino. "Poiché Sua Maestà sta ancora sperimentando sintomi leggeri simili a un raffreddore ella ha deciso di non sottoporsi agli impegni ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Laè ancora positiva al Covid. Lo ha fatto sapere Buckingham Palace in un comunicato col quale ha aggiornato i sudditi sulle condizioni di Sua Maestà. Quest'ultima avrebbe "sintomi leggeri simili a un raffreddore". Da Palazzo, poi, hanno fatto sapere che - a differenza di quanto detto in precedenza - lasi asterrà oggiimpegni. Impegni che invece avrebbe dovuto svolgere in base all'agenda diffusa dopo la notizia dell'infezione. La, che probabilmente ha contratto il virus dopo una visita del principe Carlo, ha già ricevuto tre dosi di vaccino. "Poiché Sua Maestà sta ancora sperimentando sintomi leggeri simili a un raffreddore ella ha deciso di non sottoporsiimpegni ...

