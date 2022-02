Sciopero benzinai, quando è previsto lo stop in autostrada: si ipotizza il 28 febbraio 2022 (Di martedì 22 febbraio 2022) Sciopero benzinai: l’iniziativa, che prevede la chiusura di tutti i benzinai in autostrada, è prevista probabilmente per il prossimo 28 febbraio 2022. Sciopero benzinai, quando è previsto lo stop in autostrada? Lo Sciopero generale dei benzinai potrebbe verificarsi il prossimo lunedì 28 febbraio 2022. Qualora la data dovesse essere confermata, i benzinai in autostrada potrebbero rimanere chiusi per aderire all’iniziativa. La notizia è stata annunciata nei giorni scorsi dalle associazioni di categoria che hanno denunciato lo stato di agitazione presente nel settore. Lo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 22 febbraio 2022): l’iniziativa, che prevede la chiusura di tutti iin, è prevista probabilmente per il prossimo 28loin? Logenerale deipotrebbe verificarsi il prossimo lunedì 28. Qualora la data dovesse essere confermata, iinpotrebbero rimanere chiusi per aderire all’iniziativa. La notizia è stata annunciata nei giorni scorsi dalle associazioni di categoria che hanno denunciato lo stato di agitazione presente nel settore. Lo ...

giovanniavena51 : Benzinai chiusi in tutta Italia, annunciato lo sciopero in questa data: resteremo senza benzina - doctorhoover : RT @motorionline: #Sciopero benzinai: ipotesi di stop il #28febbraio 2022 in autostrada - fabiocavagnera : RT @motorionline: #Sciopero benzinai: ipotesi di stop il #28febbraio 2022 in autostrada - motorionline : #Sciopero benzinai: ipotesi di stop il #28febbraio 2022 in autostrada - clapr71 : @berlusconi nn la capuscon ,lei la fecero dimettere.Fece sevizi sociali x un errore suo commercialista e ora sost… -