SBK | Haslam torna ogni tanto nel mondiale | wild card con Pedercini - News

Motosprint.it

Leonè - come suggerisce il nome stesso - un leone indomito. L'inglese è uscito dalla, ma non è uscito dalla. Che siginifica tutto ciò? Il figlio di Ron non deve mica partecipare al British ...... servì ai rivali la riscossa pomeridiana, con il primo trionfo davanti a Haga e Leon. Era ... La benzina finì anzitempo , consegnando a Michel Fabrizio sulla Ducati la prima affermazione in. ...Leon Haslam è - come suggerisce il nome stesso - un leone indomito. L'inglese è uscito dalla SBK, ma non è uscito dalla SBK. Che siginifica tutto ciò? Il figlio di Ron non deve mica ...In questi mesi l'ex pilota ha corteggiato prima Tom Sykes, in seguito Leon Haslam. Con Tom ci sono stati diversi contatti, ma il 66 ha scelto il BSB con Ducati. Stesso discorso con Leon, il quale ha ...